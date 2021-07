Im Bezirk der Arbeitsagentur Speyer waren im Juli 71 Personen weniger arbeitslos als noch im Monat zuvor. Das teilte die Arbeitsagentur mit. Gleichzeitig werden wieder mehr Stellen ausgeschrieben. Vor allem junge Leute sind aber auf der Suche nach einem neuen Job.

2987 Personen waren im Juli im Bereich der Speyerer Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet. Das sind 71 weniger als noch im Juni und 388 weniger als noch vor einem Jahr. Damit sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf nun 5,1 Prozent.

In den vergangenen vier Wochen haben sich laut der Mitteilung 536 Personen im Speyerer Bezirk arbeitslos gemeldet. Das seien 35 mehr als im Juni aber drei weniger als im Juli 2020. Darunter seien auch viele Jugendliche, die nach Abschluss ihrer Ausbildung nun eine Stelle suchten. Bei den Unter-25-Jährigen verzeichnet die Behörde deshalb im Juli einen Anstieg bei den Arbeitslosen-Meldungen in Höhe von 14 Prozent. „In den meisten Fällen finden diese junge Menschen allerdings schnell wieder einen Arbeitsplatz, da in vielen Berufen, besonders im Handwerk, Fachkräfte gesucht werden“, wird Gerhard Werling, stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer, zitiert. 613 Personen konnten im Juli wieder anfangen zu arbeiten – das sind 82 mehr als im Juni und 171 mehr als im Juli im Jahr zuvor.

Rund um Speyer wird zudem wieder mehr Personal gesucht: 308 Stellenausschreibungen sind der Behörde laut Mitteilung im Juli gemeldet worden – das sind 115 mehr als noch im Juni. Insgesamt 895 Jobmöglichkeiten hätte die Agentur aktuell zu vermitteln, 55 mehr als im Juni und 228 mehr als noch im Juli 2020.