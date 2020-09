Kaum Veränderungen bei der Arbeitslosenquote gab es im August im Geschäftsstellenbereich Speyer der Agentur für Arbeit. 5,7 Prozent der Erwerbsfähigen hatten sich arbeitslos gemeldet – derselbe Wert wie im Monat zuvor. Dies teilte die Agentur am Dienstag mit. In absoluten Zahlen waren mit 3373 Personen zwei weniger als im Juli auf Jobsuche, allerdings 673 mehr als ein Jahr zuvor.

Die Speyerer Quote liegt damit im rheinland-pfälzischen Mittel, aber unter denen der Geschäftsstellen in Ludwigshafen (8,6 Prozent) und Frankenthal (7,3 Prozent). Die Quote setzt sich jeweils aus den Werten der kreisfreien Städte und der Kreisgemeinden zusammen, die von einer Geschäftsstelle betreut werden. Die Quote im Kreis ist mit 4,6 Prozent geringer als in den Städten. In Speyer liegt die allein auf die Stadt bezogene Arbeitslosenquote bei 7,2 Prozent, in Ludwigshafen bei 10,5 Prozent, in Frankenthal bei 9,1 Prozent.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit war im August nicht auf Corona zurückzuführen, sondern auf die saisonalen Arbeitsmarktschwankungen“, urteilt die Agentur. In Speyer verweist der stellvertretende Geschäftsstellenleiter Gerhard Werling auf Jugendliche unter 25 Jahren sowie über 50-Jährige als Gruppen, die besonders im Blickfeld stehen. „Der Bedarf an Personal ist nach wie vor vorhanden, wenn auch etwas verhaltener als sonst.“ Im August hätten Arbeitgeber 147 neue Stellen gemeldet, 27 weniger als im Juli. In der Liste stünden somit 689 Jobmöglichkeiten, 264 weniger als vor einem Jahr.