Kurzarbeit bleibt in der aktuellen Corona-Pandemie nach Angaben der Speyerer Agentur für Arbeit das wichtigste Unterstützungsinstrument für Arbeitgeber. Im Mai wurde noch einmal verstärkt darauf zugegriffen. In der Stadt sind die Anzeigen auf Kurzarbeit um 50 gestiegen. Damit sind seit März insgesamt 650 Kurzarbeit-Anzeigen eingegangen, teilte Geschäftsstellenleiter Zeljko Kuzmanovic am Mittwoch mit.

Die Corona-Krise beeinflusst laut Kuzmanovic weiterhin spürbar den Arbeitsmarkt. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer waren im Mai mit 3226 Personen 203 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 635 mehr als vor einem Jahr. Stichtag für diese Erhebung war der 14. Mai. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. 535 Personen haben sich im Mai arbeitslos gemeldet, das waren 215 weniger als im April und 63 weniger als vor einem Jahr.

Im gleichen Zeitraum konnten mit 331 Frauen und Männern 24 weniger als im Vormonat ihre Arbeitslosigkeit beenden, teilte die Agentur mit. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 43 Prozent. „Aufgrund der aktuellen Situation ist die Nachfrage nach Personal weiterhin sehr verhalten. Das verdeutlichen erneut die Stellenmeldungen. 101 neue Stellen wurden dem Arbeitgeberservice gemeldet, 22 weniger als im Vormonat und 115 weniger als vor einem Jahr“, sagte der Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer. Insgesamt sind im lokalen Bestand momentan 657 gemeldete Jobmöglichkeiten, 111 weniger als im April und 351 weniger als vor einem Jahr.

Mehr Bewerber für Ausbildungsstellen

Auch der Ausbildungsmarkt kämpft mit der aktuellen Situation. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober vergangenen Jahres meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen 2409 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das waren 11,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig sind bei der Behörde 2452 Meldungen für Berufsausbildungsstellen eingegangen. Das entspricht einem Minus von 8,6 Prozent, teilte die Agentur mit.

Ende Mai waren 1401 Bewerber noch unversorgt und 1274 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es mehr unversorgte Bewerber für Berufsausbildungsstellen (plus 13,8 Prozent), und die Anzahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen war um 8,3 Prozent zurückgegangen.