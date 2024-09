Die Arbeitslosigkeit ist im September im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer gesunken. Mit 2875 Personen waren 192 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 160 mehr als vor einem Jahr. Das geht aus dem Bericht der Agentur für Arbeit hervor.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. 578 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 94 weniger als im Vormonat und 83 mehr als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum konnten 769 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 261 mehr als im August und 89 mehr als vor einem Jahr. „Erfreulicherweise konnten mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, als wir an Zugängen verzeichnen mussten. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich der aktuell noch stabile Arbeitsmarkt aufgrund der anhaltenden angespannten wirtschaftlichen Lage in den kommenden Monaten entwickeln wird“, sagt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer.

Dem Arbeitgeber-Service wurden 146 neue Stellen gemeldet, 73 mehr als im Vormonat und 22 mehr als im Vorjahr. Der Bestand umfasst aktuell 795 Jobmöglichkeiten, 57 mehr als im August und 249 weniger als vor einem Jahr. Von diesen Jobs sind 560 in der Stadt Speyer angesiedelt.

Der Start des Herbstes hat auch im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt. Im September waren mit 16.323 Arbeitslosen 486 weniger registriert als im Vormonat und 959 mehr als vor einem Jahr. Diese verteilen sich wie folgt: Bei der Agentur für Arbeit Ludwigshafen waren 6296 Frauen und Männer gemeldet, 294 weniger als im Vormonat. Beim Jobcenter Vorderpfalz waren mit 10.027 Personen 192 weniger registriert als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent. „Es bleibt abzuwarten, wie lange sich diese Belebung halten kann, denn die Arbeitsmarkt-Prognosen sehen aufgrund der anhaltenden schwachen Wirtschaftsentwicklung nicht sehr rosig aus“, sagt Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen.