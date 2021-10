Die Anzahl der Arbeitslosen in Speyer und Umland ist im Oktober erneut gesunken. Dies teilte die Agentur für Arbeit Ludwigshafen in ihrer Monatsbilanz mit. „Der Rückgang der Arbeitslosenquote ist im Oktober nicht unüblich“, ordnet Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer, ein.Die 2682 im Oktober arbeitslos gemeldeten Personen im Speyerer Geschäftsstellenbezirk der Agentur für Arbeit bedeuten 134 weniger als noch im September und 450 weniger als im selben Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,2 Punkte auf 4,6 Prozent. 619 Frauen und Männer beendeten im Oktober ihre Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite meldeten sich 487 Personen arbeitslos. Kuzmanovic bemerkt „weiterhin eine erfreuliche Aufnahmebereitschaft“ des Arbeitsmarktes. Die Anzahl neuer Jobmöglichkeiten war mit 146 geringer als im September (328).

2781 Lehrstellen

Gleichzeitig zog die Arbeitsagentur eine positive Bilanz des Ausbildungsjahres. Trotz der spürbaren Folgen der Pandemie hätten die Arbeitgeber der vorderpfälzischen Agenturregion 2781 Lehrstellen gemeldet. 392 davon seien noch unbesetzt. Als „hilfreich“ bezeichnete Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, dabei die staatlichen Ausbildungsprämien. Den Lehrstellen gegenüber stehen 2588 Jugendliche, die sich im abgelaufenen Berichtsjahr zur Berufsberatung anmeldeten. 165 davon seien noch auf der Jobsuche.

„Mit den jungen Menschen, die noch das Passende suchen, sind wir weiterhin in Kontakt“, so Wehbring. Besonders gute Chancen habe, wer Chemikant, Elektriker oder Anlagenmechaniker werden will. Im Geschäftsstellenbezirk Speyer nutzten 534 junge Menschen das Beratungsangebot der Agentur. 28 davon hätten noch keinen Ausbildungsplatz. rhp