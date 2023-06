Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Juni im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur Ludwigshafen leicht gestiegen. Auch der von Speyer aus betreute Teilbereich war betroffen: Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent.

Speyer steht im Vergleich zu den Nachbarregionen noch gut da: In Ludwigshafen ging es ebenfalls um 0,2 Punkte in die Höhe auf 6,5 Prozent, in Frankenthal um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. Für die Stadt Speyer allein genommen liegt der Wert bei 5,7 Prozent. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist er mit 4,0 Prozent geringer als in den kreisfreien Städten. Im Bezirk Speyer stehen hinter den 4,8 Prozent die Schicksale von 2748 arbeitslos gemeldeten Personen, 108 mehr als im Mai.

„Entgegen dem Trend der letzten Jahre haben wir im Juni einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Steigerung ist in allen Altersklassen zu erkennen; hauptsächlich aber bei den Jugendlichen mit einem Plus von 18 Personen und bei den älteren Menschen über 50 Jahre mit einem Plus von 38 Menschen“, wird Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur in Speyer, zitiert. Geschäftsführer Daniel Lips bezeichnet den Arbeitsmarkt in der Vorderpfalz als „trotz des Anstiegs der Arbeitslosenzahl robust“. Fachkräfte würden intensiv gesucht.