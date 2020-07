Corona hat sich auch im Juni auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer waren mit 3287 Personen 61 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 672 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Gleichzeitig verstärkt sich die Nachfrage nach Personal, teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch mit.

478 Personen haben sich im Juni arbeitslos gemeldet, 57 weniger als im Mai und 152 weniger als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum konnten 422 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 91 mehr als im Vormonat, allerdings 176 weniger als im Vorjahr.

Steigende Nachfrage nach Personal

Für die Mitarbeiter der Arbeitsagentur zeichnet sich in den aktuellen Zahlen auch ein durchaus positiver Trend ab: Die Nachfrage nach Personal steigt wieder leicht an. Im Juni haben Arbeitgeber demnach 117 neue Stellen gemeldet, 16 mehr als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings ein Rückgang von 28 Prozent erkennbar. „Die Arbeitgeber gehen sehr unterschiedlich mit der Stellenbesetzung in Zeiten von Corona um“, stellt Gerhard Werling, stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer, in seiner Analyse fest. Einige legten Stellen vorübergehend erst einmal auf Eis, andere führten Vorstellungsgespräche über Skype. „Am Ende zählt aber dennoch meist der persönliche Kontakt, sodass weiterhin ein zögerliches Einstellungsverhalten erkennbar ist.“

Dabei gebe es durchaus gute Beschäftigungsmöglichkeiten, besonders im Pflegebereich, im Handwerk oder im Bereich Lager und Logistik. „Ebenso werden Fahrer aller Art, beispielsweise Auslieferungsfahrer, Berufskraftfahrer oder Busfahrer, händeringend gesucht“, erklärt Werling. Insgesamt umfasst der Stellenbestand aktuell 646 Jobmöglichkeiten, elf weniger als im Mai und 315 weniger als vor einem Jahr.

Wieder neue Kurzarbeit-Anträge

Kurzarbeit bleibt weiterhin das wichtigste Unterstützungsinstrument für Arbeitgeber, das auch im Juni noch geringfügig in Anspruch genommen wurde. In der Stadt Speyer sind lediglich neun weitere Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Unter dem Strich wurden insgesamt seit März 659 Kurzarbeit-Anzeigen registriert.

Im gesamten Agenturbezirk Ludwigshafen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Juni relativ einheitlich. In allen Regionen war im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Zunahme zu verzeichnen. Vergleichsweise günstig war die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Frankenthal.