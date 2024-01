Der Winter sorgt auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt für Abkühlung, denn die Anzahl der Arbeitslosen hat sich im Januar erhöht. Grund dafür ist nicht nur die Witterung.

Laut der Agentur für Arbeit waren in deren Speyerer Geschäftsstellenbezirk im ersten Monat des Jahres 2915 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 199 mehr als im Dezember und 248 mehr als zu Beginn des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist im Januar damit um 0,4 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent gestiegen. Zeljko Kuzmanovic, Leiter der Arbeitsagentur in Speyer, erkennt eine „zunehmende Herausforderung“ auf dem Arbeitsmarkt. Das habe damit zu tun, dass zur steigenden Anzahl an Jobsuchenden eine rückläufige Anzahl an freien Stellen komme. 101 neugemeldete Stellen seien 72 weniger als im selben Vorjahreszeitraum, der Gesamtbestand von 838 Jobmöglichkeiten sei um 289 geringer als 2023.

Kuzmanovic erkennt „ein Spiegelbild der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit in Kombination mit den saisonalen Effekten wie Kündigungen zu Jahresende und der kühlen Witterung, die in wetterabhängigen Branchen für weniger Arbeit gesorgt hat“. Für Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, ist diese Entwicklung nicht überraschend. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit bewegt sich im üblichen Rahmen.“ Im Frühjahr sei wieder mit einer Belebung zu rechnen, sagt er. „Wer qualifiziert ist, hat aber ob des weiter anhaltenden Fachkräftebedarfs gute Chancen, rasch wieder eine neue Beschäftigung zu finden“, macht Lips Hoffnung.

Besser als in Frankenthal und Ludwigshafen

In Speyer und den Umlandgemeinden haben sich der am Mittwoch vorgelegten Agenturstatistik zufolge im Januar 725 Personen arbeitslos gemeldet. 524 Frauen und Männer hätten im Gegenzug ihre Arbeitslosigkeit beendet. Die Speyerer Entwicklung entspricht der in den anderen Bezirken Ludwigshafen und Frankenthal, wo die Quoten im Januar ebenso um je 0,4 Prozentpunkte gestiegen sind. Dort ist die Arbeitslosenquote aber auf höherem Niveau als in Speyer mit 5,1 Prozent bezogen auf alle Erwerbsfähigen: in Ludwigshafen bei 8,1 Prozent, in Frankenthal bei 6,2 Prozent.

Weitere Unterschiede ergeben sich, wenn in der Statistik die Städte und das Umland getrennt betrachtet werden. Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Quote nur 4,4 Prozent, in den Städten ist sie höher: Allein die Stadt Speyer steht mit 6,2 Prozent jedoch auch besser da als die Städte Frankenthal (7,6) und Ludwigshafen (9,7).