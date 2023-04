Arbeiterpfarrer Franz Meurer aus dem Rheinland ist der Mairedner bei der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Montag, 1. Mai, 10.30 Uhr, in der Walderholung in der Iggelheimer Straße. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ist für ein Grußwort angekündigt. „Ungebrochen solidarisch“ lautet das Motto der Veranstaltung laut Gewerkschaften. Ihre Einladung: „Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen.“ Meurer (72) leistet in einer Kölner Kirche praktische Hilfe für Bedürftige. In Speyer war er schon 2018 zu Gast. Auch Musik gehört zur Kundgebung – mit Jimi Hering und Band.