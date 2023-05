Franz Meurer (71) ist nicht nur seiner Heimat Köln als „Arbeiterpfarrer“ bekannt. Sein Einsatz für andere hat ihm am Montag auch den zweiten Auftritt bei der Speyerer Maikundgebung nach 2018 beschert. Er hat was zu sagen – auch in Interview mit Patrick Seiler.

Herr Meurer, wie kommt man zum Titel „Arbeiterpfarrer“?

Der Bischof muss dafür nicht die Hand auflegen, oder?Das ist natürlich medial auf diesen Begriff zugespitzt worden. In bin seit 31 Jahren Pfarrer in einem alten Arbeiterviertel in Köln. Das war mal wohlhabend und ist heute der ärmste Teil der Stadt. Wir sind hier für die Menschen tätig: Die Kirche ist auf 800 Quadratmetern unterkellert, da sitzt die Diakonie. In unserem „HöVi-Land“ erhalten die Leute Klamotten, Kindersachen, Lebensmittel und noch viel mehr. Das läuft komplett ökumenisch: doppelt so gut und halb so teuer.

Also ein Ehrentitel – sind Sie stolz darauf?

Vor Ort läuft das alles demokratisch. Wer’s macht, hat die Macht. Die brauche ich nicht als Pfarrer. Ich brauche auch viele Medien nicht, ich lebe völlig analog ohne Handy, ohne Radio, ohne Fernseher, ohne Computer. Hören Sie: Ich musste in drei Jahrzehnten genau dreimal etwas selbst entscheiden. Das ist doch ein guter Schnitt, wenn der Pfarrer nur alle zehn Jahre einmal sagen muss: So geht es nicht. Deshalb bin ich zutiefst überzeugt: Es kann nur gemeinsam gehen. Wenn ich auf etwas stolz bin, dann darauf, dass die Leute hier alle mitziehen.

Warum sind Sie vor diesem Hintergrund der richtige Festredner für die Maikundgebung in Speyer?

Weil ich für Zusammenhalt werben kann, für Gemeinschaft und den Mut, daran zu glauben. Und ist die Situation noch so miserabel: Innen glüht die Empathie. Ich bin schon lange auch Gewerkschaftsmitglied bei Verdi. Wir haben in Köln ein Jahr lang demonstriert, als das Bistum die Putzfrauen auf die Straße setzen wollte. In Speyer kann ich den Bogen zur Gerechtigkeit spannen. Ich habe mich gewundert, dass die mich schon zum zweiten Mal einladen, da kann mein erster Besuch ja nicht so schlecht gelaufen sein. Die wollen jemanden, der auch was Softes sagen kann, aber inhaltlich bin ich natürlich entschieden: Immer für die Fraternité, die Brüderlichkeit!

Fällt es Ihnen heute schwerer als früher, die Öffentlichkeit zu erreichen als Vertreter des von vielen Negativschlagzeilen betroffenen Erzbistums Köln?

Für mich ist etwas anderes entscheidend: das Miteinander. Es geht nur gemeinsam, sonst bist du weg vom Fenster. Das Wir gewinnt. Ich mache den ganzen Kram auch nicht für den Bischof, sondern für den Herrgott. Die Bischöfe sind heute weitgehend überfordert, weil sie zu viel leisten sollen. Aber natürlich kann man nicht mehr alles machen wie vor 40 Jahren. Das sage ich auch dem Kardinal, wenn es darauf ankommt. Was das Vertrauen in die Kirche angeht, sehe ich es mit Kölschem Humor: Acht Prozent der Bürger vertrauen Umfragen zufolge der katholischen Kirche, 31 Prozent sind es bei der evangelischen – ökumenisch zusammengenommen, sieht es also gar nicht so schlecht aus.

Die aktuelle Inflation bereitet immer größeren Kreisen Sorgen. Welche Botschaft ist in dieser Zeit hilfreich?

Die Situation ist Mist. Sie ist sehr prekär, immer mehr Haushalte sind überschuldet, immer mehr Kinder leben in Armut. Aber wo es arm ist, darf es nicht ärmlich sein, das zeigen wir in Köln: Es passiert was in der Kirche, wir helfen ganz konkret. Wir geben jeden Dienstag mehreren hundert Leuten Lebensmittel. Meine Botschaft an Betroffene: Holt euch das Zeug bei uns!

Zur Person

Der Kölner Franz Meurer (71) hat Jura, Sozialwissenschaften und katholische Theologie studiert. 1978 wurde er zum Priester geweiht. Seit 1992 ist er Pfarrer einer Kirchengemeinde in Vingst und Höhenberg, die als „Problemviertel“ gelten. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt „Glaube, Gott und Currywurst“ sowie „Waffeln, Brot und Gottes Glanz“. Im Netz: kkg-hoevi.de