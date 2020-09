„Lautes Miauen aus dem Motorraum eines Baggers“ – schon die Meldung an die Feuerwehr ist herzzerreißend. Das Ergebnis des Einsatzes am Dienstag, 7.50 Uhr, in der Stockholmer Straße auch: Die drei wohl am Vortag geborenen Katzenjungen sind wohlauf, wie Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann bestätigt. Aber: „Vom Muttertier leider keine Spur.“ Arbeitern war das Miauen aus dem Motorraum der Maschine aufgefallen; diese hatten die Tiere auch in einem Karton in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr übergab die Jungtiere einer Auffangstation. „Die waren umgänglich“, so Eymann. Er sei selbst in einem Bauunternehmen mit Katzen aufgewachsen, erzählt er noch. Für ihn sei ein solcher Einsatz kein Novum.