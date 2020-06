Am diesjährigen „Schulpreis Bildende Kunst“ beteiligten sich zehn Schulen verschiedener Jahrgangsstufen und Schulformen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Wegen den Abstands- und Hygieneregelungen wird es in diesem Jahr keine Übergabeveranstaltung mit Bürgermeisterin Monika Kabs und Sparkassenvorstand Oliver Kolb geben. Deshalb ist eine Auswahl der Schülerarbeiten im Magazin der Sparkasse unter https://magazin.sparkasse-vorderpfalz.de/schulpreis-bildende-kunst/ in der Zeit vom 29. Juni bis 31. Juli zu sehen.

Ziel des jährlich neu aufgelegten Schulpreises ist es, der künstlerisch-ästhetischen Erziehungsarbeit in den Schulen neue Impulse zu verleihen und auf herausragende Arbeiten und Leistungen im Kunstunterricht aufmerksam zu machen. Zur Ausrichtung des Schulpreises erhält jede Schule eine 500-Euro-Förderung von der Sparkasse Vorderpfalz. Mit insgesamt 5.000 Euro unterstützt die Sparkasse den Schulpreis Bildende Kunst 2020. Am Schulpreis Bildende Kunst haben teilgenommen aus Speyer Edith-Stein-Gymnasium und Realschule Plus, Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium, IGS Georg-Friedrich-Kolb, Nikolaus-von-Weis-Gymnasium und Realschule Plus, Burgfeld Realschule Plus, das Gymnasium am Kaiserdom und das Hans-Purrmann-Gymnasium sowie die Realschule plus aus Dudenhofen.