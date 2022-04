Hartmut Loos, Direktor des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer, ist Ehrenvorsitzender des Deutschen Altphilologenverband. Das ist der Fachverband der Latein- und Griechischlehrer und nicht zu verwechseln mit dem Philologenverband. Loos hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der Ausgabe vom 2. April diesen Fehler gemacht haben bei dem Hinweis auf eine Porträtbüste des Speyerer Künstlers Wolf Spitzer von der Heiligen Edith Stein. Die wurde von Altphilologenverband 2016 als Humanismuspreis an den italienischen Historiker Andrea Riccardi verliehen. Seit 2008 wurden vom Deutschen Altphilologenverband auch Spitzers Bronzebüsten von Erasmus von Rotterdam, Philipp Melanchthon und Sophie de La Roche verliehen. Hartmut Loos wird in wenigen Tagen am 11. April 2022 den Humanismuspreis 2020 mit einer weiteren Arbeit Spitzers zu Johann Joachim Becher in Innsbruck an den ehemaligen österreichischen Bundesminister Karl-Heinz Töchterle übergeben. Corona-bedingt kann diese Preisverleihung erst mit zwei Jahren Verspätung erfolgen.

Johann Joachim Becher war ein deutscher Gelehrter, Ökonom und Alchemist, der 1635 in Speyer geboren wurde.