Auf der Bahnstrecke Germersheim – Speyer – Schifferstadt stehen bis voraussichtlich Anfang Dezember Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an, die verstärkt zu Lärmbelästigungen führen können. Nach Angaben der Stadtverwaltung Speyer wird ab sofort bis voraussichtlich 14. August am Dach des Mittelbahnsteigs im Hauptbahnhof gearbeitet. Ab 16. Juli bis 25. August sollen nach Angaben der Bahn auf 20 Kilometern Länge Schienen und Schwellen gewechselt werden, zudem wird das Schotterbett erneuert. Hinzu kommt die Modernisierung zweier Bahnübergänge – im Bahnhof Speyer sowie zwischen Speyer und Germersheim. In den nächsten Monaten stehen auch Kabeltiefbauarbeiten an.

Um eine schnelle Abwicklung der Baustelle zu gewährleisten, sei es unvermeidbar, auch zum Teil in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr sowie sonntags zu arbeiten. Die Bahn will auf eine akustische Warnung verzichten, um Lärm zu vermeiden. Ihren Angaben zufolge dienen die Bauarbeiten dazu, weiterhin den Zugverkehr zwischen Germersheim, Speyer und Schifferstadt bewältigen zu können.