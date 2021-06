RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry hat am Wochenende einen beliebten Altstadt-Blick in Szene gesetzt. Zu sehen ist vor dem Kaiser- und Mariendom das historische Gasthaus „Zum Halbmond“, 1702 für den Fährmann Hans Villmann errichtet. Ganz im Vordergrund die westliche Brüstung der Sonnen- oder Nikolausbrücke, die ihr Bild verändern soll. Die Stadtverwaltung plant ihre Aufstockung in Stein-Optik, um einen besseren Absturz-Schutz zu bieten. Das sei aus versicherungsrechtlichen Gründen erforderlich.

Das auf 25.000 Euro geschätzte Projekt ist laut Florian Benner von der Stadtverwaltung für nächstes Jahr geplant. Dazu soll eine noch nicht im Detail geplante Instandsetzung der gesamten Brücke kommen. Nachdem die Stadt die Pläne für die Brüstung vorgestellt hatte, hatte es bedauernde Äußerungen aus der Politik und von Bürgern gegeben, dass das Erscheinungsbild der historischen Speyerbachbrücke verändert werden muss.