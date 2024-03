Wegen Sanierungsarbeiten auf der Rheinbrücken wird die A61 in Richtung Speyer zwischen Hockenheim und dem Kreuz Speyer ab Freitag, 8. März, ca. 20 Uhr, bis Montag, 11, März, ca. 5 Uhr, gesperrt werden. Wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, erfolge die Umleitung über die B39. Bereits seit Ende Februar gilt auf einem 200 Meter langen Abschnitt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde. Am Wochenende danach müsse die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung gesperrt werden.