Die Sanierung des Radwegs entlang der L454 zwischen Speyer und Schifferstadt ist nahezu abgeschlossen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitteilte, verlaufen die Arbeiten planmäßig. Es würden nun noch die Bankette, also die befestigten Begrenzungen der Fahrbahn, neu hergestellt, so Martin Schafft, Leiter der Speyerer Dienststelle des LBM. Hierfür wurde bereits in den vergangenen Tagen Schotter verteilt. Die Fertigstellung des Radwegs sei im Laufe der nächsten Woche zu erwarten, sagte Schafft. Der genauen Tag stehe noch nicht fest. Die Sanierung des Radwegs war nötig geworden, weil Baumwurzeln stellenweise die Asphaltdecke angehoben hatten. Die Schadstellen wurden abgefräst und erneuert. Dabei wurde laut Schafft der Weg um rund sechs Zentimeter erhöht. Auch der Abschnitt zwischen dem Mitfahrerparkplatz an der B9 und der nördlichen Stadtgrenze wurde überarbeitet.