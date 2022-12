Stadt und Bahn kündigen Grün-Rückschnittarbeiten am Industriegleis an, das von Speyer-West nach Speyer-Süd führt. Demnach sind beauftragte Dienstleister am Montag und Dienstag zwischen den Hafenvillen und dem Sealife am Werk. Kommenden Donnerstag und Freitag sei dann der Bereich gegenüber der Baumwollspinnerei in der Iggelheimer Straße an der Reihe, von Freitag, 16., bis Montag, 19. Dezember, der Sternengarten. Gearbeitet werde täglich von 8 bis 16 Uhr. Die Arbeiten seien für die Verkehrssicherheit erforderlich und mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

Eine Verschiebung gibt es laut Stadt bei einem weiteren Projekt der Bahn in Speyer: Die angekündigte Sperrung des Bahnübergangs in der Alten Schwegenheimer Straße für Digitalisierungsarbeiten findet nicht von 12. bis 14. Dezember, sondern von 19. bis 20. Dezember statt.