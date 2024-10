Am Montag, 28. Oktober, beginnen die Arbeiten am letzten Abschnitt des geplanten Bürgerparks am Rheinufer. Das hat die Deutsche Wohnwerte, Investor des Wohnprojekts „Am Fluss“ unmittelbar am Rhein, mitgeteilt. Nachdem das Gelände zuletzt freigeräumt worden ist, werde nun eine sogenannte Spundwandkämme den temporären Hochwasserschutz entfernen, der die Baustelle während der Bauzeit vor den Hochwassergefahren bewahrt hat. Fortan wird das Wohnquartier laut Investor von einem unmittelbar vor den Gebäuden verlaufendem Hochwasserschutz geschützt, der teilweise sogar in die Gebäude integriert ist. Die Arbeiten im Bürgerpark dauern laut der Deutschen Wohnwerte voraussichtlich bis ins Frühjahr 2025. Aus Sicherheitsgründen ist der Uferweg im Bereich des Quartiers „Am Fluss“ ab Montagnachmittag bis zur Fertigstellung des Bürgerparks gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer ist eine Umleitung ausgeschildert.