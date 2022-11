Alexander Henze erzählt von seiner Arbeit in der Tourist-Information.

Herr Henze, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Hauptsächlich vermittle ich Stadtführungen an Gästegruppen. Dazu gehört natürlich die Beratung vorab, die Auswahl des passenden Führungsformats und der Austausch mit unseren Gästeführern und Gästeführerinnen. Ansonsten informiere ich Speyerer sowie Touristen über die Angebote in unserer Stadt, beantworte Anfragen am Telefon und per E-Mail.

Was ist das Schwierigste daran?

Den Überblick nicht zu verlieren. Gerade in der Hochsaison im September/ Oktober haben wir bis zu 30 Gästegruppen an einem Samstag. Da kommen natürlich einige kurzfristige Anfragen, Änderungen oder es fällt mal ein Guide aus.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Die Arbeit zu Beginn der Pandemie aufzunehmen. Es musste alles neu gedacht werden und manche Kolleginnen habe ich erst nach Wochen kennengelernt. Ansonsten die Frage, ob diese große Kirche der Dom sei.

Warum machen Sie es trotzdem gerne?

Die Arbeit mit Menschen ist für mich das Allerwichtigste. Das Schönste ist, wenn man Gäste den kompletten Weg begleitet – das heißt die Beratung am Telefon oder per Mail vorab, das Buchen einer Führung oder eines Hotelzimmers und anschließend der persönliche Kontakt vor Ort.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, man erfährt in diesem Beruf viel Dankbarkeit, da die Gäste Ihren Urlaub hier verbringen und sich freuen, wenn man ihnen ein Stück Arbeit abnehmen kann. Natürlich gibt es auch die Meckerer, aber ohne die wüsste man das Positive wohl nicht so sehr zu schätzen.

Würden Sie gerne einen Tag mit Ihrer Chefin tauschen?

Auch wenn ich mich als sehr diplomatische Person einschätze, habe ich keine Erfahrung in politischen Angelegenheiten. Also nein, da ich es auch sehr schätze, keine Arbeit mit nach Hause nehmen zu müssen.

Was macht Ihren Job besonders?

Er ist sehr vielseitig. Im Tourismus gibt es immer Veränderung und Möglichkeiten mitzugestalten. Ich hatte selten einen Job, bei dem man im persönlichen Austausch mit so vielen Menschen ist.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Offen für Neues zu sein, die Bereitschaft, viel Information aufnehmen zu können, und sich nicht entmutigen lassen, wenn man an manchen Tagen nur die Hälfte von dem schafft, was man sich vornimmt.

Zur Person

Alexander Henze (35) ist als Mitarbeiter der Tourist-Information bei der Stadtverwaltung Speyer tätig. Hobbys: Bouldern, Berge, Gaming.