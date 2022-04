Cornelia Certa arbeitet In der Kinder- und Jugendbibliothek Speyer und berät Familien dabei, das ideale Buch zu finden. Im Gespräch mit Narin Ugrasaner verrät sie, warum sie nicht mit ihrer Chefin tauschen würde und wo Kunden verlorengeglaubte Bücher finden. Ein Interview in der Reihe „Die stillen Helden“.

Frau Certa, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Als Verantwortliche der Kinder- und Jugendbibliothek muss ich eine Auswahl treffen, welche Buchtitel aus der Vielzahl der Neuerscheinungen zu unserem Bestand passen und auch bei der Zielgruppe gut ankommen. Abzuwägen ist auch die unterschiedliche Lesekompetenz der einzelnen Kinder. Die Auswahl sollte vielfältig sein, aber immer unter der Berücksichtigung, dass alle Altersgruppen bedient werden können und der vorgesehene Etat nicht überschritten wird. Die Medien werden in unserem System erfasst und sind so recherchierbar. Außerdem gehört noch der Auskunfts- und Beratungsdienst dazu, um bei der Buchauswahl behilflich zu sein. Wir bieten auch Bibliotheksführungen für Gruppen aus Kindertagesstätten und Schulen an, mittlerweile auch mit digitalen Medien. Auf Wunsch stelle ich Medienkisten zu bestimmten Themen oder Projekten zusammen. Neue Medien, Veranstaltungen und Infos über die Stadtbibliothek gibt es auch auf Facebook, Instagram oder unserer Homepage.

Was ist das Schwierigste daran?

Schwierig ist es manchmal die unterschiedlichen Nutzerwünsche und Bedürfnisse der Besucher unter einen Hut zu bekommen und jedem gerecht zu werden. So etwa beim Erraten der Buchwünsche: Bei der Beschreibung ist das Buchcover rot und ein Mann ist abgebildet, doch letztendlich stellt sich heraus, es ist grün und eine Frau ist zu sehen. Man braucht also hin und wieder detektivisches Gespür, um die Bücher zu finden.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Kurios sind hin und wieder die Fundorte von verlorengeglaubten Medien unserer Leser, diese reichen von „unterm Sofa“, „bei der Oma“ über „hinter dem Schrank“.

Warum machen Sie es gerne?

Wegen der Vielfältigkeit der Aufgaben und dem abwechslungsreichen Alltag mit den Lesern.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Manchmal bedanken sich die Eltern für eine gute Beratung oder die Kinder kommen ganz stolz, wenn wir Literatur für ein Referat mit herausgesucht haben und die Note gut ausfiel.

Würden Sie gerne einen Tag mit Ihrer Chefin tauschen?

Perspektivwechsel sind für ein gutes Verständnis zwar immer sinnvoll, aber ich bin mit meiner Stelle zufrieden.

Was macht Ihren Job besonders?

Die Vielfältigkeit der Arbeiten und das Agieren mit den unterschiedlichsten Menschen.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Die Erfahrung von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berücksichtigen und trotzdem die Perspektive wechseln und nicht „betriebsblind“ werden.

Zur Person

Cornelia Certa (55) ist Assistentin an öffentlichen Bibliotheken in der Kinder- und Jugendbibliothek bei der Stadtverwaltung Speyer. Die Freizeit verbringt sie gerne mit ihrer Familie beim gemeinsamen Kochen oder auf Radtouren. Auch Spaziergänge mit dem Hund tragen zur Entspannung bei.