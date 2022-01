Seit dieser Woche betreibt Mustafa Khoja einen Gemüse- und Lebensmittelhandel in der Speyerer Heydenreichstraße 18. Der auf Gemüse spezialisierte frühere Betreiber war vor einigen Monaten ausgezogen. An der Ecke zur Kutschergasse verkauft Khoja nun unter anderem Fladenbrot, Auberginen, Zitronen, verschiedene Gewürze sowie allerlei arabische Spezialitäten. Gegen 13 Uhr habe er am Eröffnungstag Dienstag erstmals seine Türen für die Kundschaft geöffnet, so Khoja. Viel sei bei der Premiere nicht im Laden los gewesen. Khoja ist sich aber sicher, dass „mit der Zeit mehr Menschen vorbeikommen“.