Die Bürgerinitiative „Wir für Speyer“ hat die Unterschriftensammlung zu ihrer Petition „Nein zu einem Regionalflugplatz Speyer“ abgeschlossen. Zu einer persönlichen Übergabe des Appells im Rathaus ist es nicht gekommen.

Die Unterschriften der knapp 600 Unterstützer sind bei der Stadtverwaltung angekommen, informierte „Wir für Speyer“-Sprecher André Wachholz am Montag. Er hat sie zusammen mit Mitstreitern persönlich im Stadthaus-Briefkasten in der Maximilianstraße eingeworfen.

Wachholz hatte auch ein persönliches Treffen für die Übergabe mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) oder einer Vertreterin angefragt. Der seitens der Verwaltung vorgeschlagene Termin war aus Sicht der Initiative jedoch zu spät, sodass sie sich für den Einwurf entschied. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten auch zweimal mit Bürgeranfragen in Stadtratssitzungen öffentlich zu Wort gemeldet. Für die Unterschriftenaktion hatte sie die Online-Plattform „We act!“ genutzt.

Lärmschutz als wichtigstes Thema

Mit den Unterschriften hat die Initiative laut Wachholz einen Appell an die Oberbürgermeisterin abgegeben, sich für aktiven und passiven Lärmschutz im Zusammenhang mit dem Flugplatz-Betrieb einzusetzen. „Die Einhaltung der Flugrouten wäre für die betroffene Bevölkerung eine große Erleichterung. Für abweichend geflogene Routen gibt es nebenbei bemerkt auch kein lärmphysikalisches Gutachten“, heißt es in einem Begleitschreiben.

Seiler hat nach Einschätzung der Bürgerinitiative als stellvertretende Aufsichtsratschefin der Flugplatz-Betreibergesellschaft FSL Einfluss auf deren Politik. An sie wird auch die Erwartung herangetragen, dass sie sich beim für die Genehmigung des Flugplatzes zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, für mehr passiven Lärmschutz einsetzt. Es müssten in einem Planfeststellungsbeschluss von 2008 festgelegte Maßnahmen ergriffen werden, da eine Schwelle an Flugbewegungen in den verkehrsreichsten sechs Monaten übertroffen sei.