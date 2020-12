Bürger ab 60 Jahren, die zur Corona-Risikogruppe gehören, sollen sich in der zweiten Dezemberhälfte in Apotheken mit je drei kostenlosen FFP2-Schutzmasken eindecken können – diese Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums sorgt auch in den Speyerer Pharmazien für Arbeit. Bundesweit sollen 27 Millionen Patienten bedacht werden. „Wir bitten die Kunden, nicht alle gleich am Dienstag als erstem möglichem Tag zu kommen“, sagt Alexander Hengst, Inhaber der Erlich- und Cura-Apotheke nach Rücksprache mit seinen Kollegen.

Erst am Freitag sei klar gewesen, welche Kontingente ihnen zugeteilt würden, dann seien die Bestellungen auf den Weg gebracht worden. Die Lieferungen würden in dieser Woche sukzessive erwartet. 300 erste Masken habe er vorrätig, fürchte wegen der bisher großen telefonischen Nachfrage jedoch, am Dienstag „überrannt“ zu werden, so Hengst. Anderen Apothekern gehe es ähnlich; er bitte um etwas Geduld und hoffe, dass alle zum Zug kommen. Reservierungen seien nicht möglich. Rund 8000 Masken werde er letztlich für seine beiden Apotheken kostenlos ausgeben können. Die Empfänger könnten ihr Alter über den Personalausweis nachweisen.

Apotheker wollen Gutes tun

Einen gemeinsamen Vorschlag haben die Speyerer Apotheker laut Hengst besprochen, um Gutes mit Gutem zu verbinden: Sie schlagen Kunden, die „ihre“ drei Masken abholen, vor, einen Euro für den Speyerer Kultur-Notfonds zu spenden, sofern sie es sich leisten könnten. Die Apotheker stockten die Spendensumme dann um einen weiteren Euro auf.

