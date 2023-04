Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Kindermedizin, Antibiotika, Blutdruckmedikamente – die RHEINPFALZ hat bei Inhabern der Speyerer Apotheken nachgefragt, wie es bei der Verfügbarkeit von Medizin aussieht. Das Ergebnis: Ernüchternd. Die Probleme seien unter anderem von der Politik hausgemacht und hätten sich schon länger angekündigt, meinen Apotheker.

„Katastrophal!“ So beschreibt Elke Zils, Leiterin der Raphael-Apotheke in Speyer, die aktuelle Versorgung der Apotheken mit Medikamenten. „Es fehlt an vielem: Penicillin