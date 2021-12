Apotheken arbeiten bereits am Anschlag. Ab Samstag wird es noch heftiger. Dass sie dabei noch mehr leisten wollen, ist bemerkenswert.

Im Winter sind die Menschen öfter krank. Dann gehen sie für Hustensaft und Co. in die Apotheke. In dieser Erkältungsphase kamen bislang schon viele ungeimpfte Kunden hinzu, die für ihren Arbeitgeber einen negativen Testnachweis brauchen. Ab Samstag ist der auch für die „2Gs“ bei bestimmten Anlässen Pflicht. Das ist mit Blick auf die vierte und bislang heftigste Welle zwar längst überfällig. Es bringt die Apotheken aber an ihre Grenzen. Und dennoch lernen sie schon jetzt, was sie bald auch noch tun sollen: Impfen. Wer so viel leistet, um die Pandemie zu beenden, verdient Anerkennung.