Die Auswirkungen der Apotheken-Notdienstreform sind in Speyer bisher sehr überschaubar.

Wer nachts ein Medikament braucht, ist froh über eine Apotheke in der Nähe. Auf die zunehmenden Schließungen hat die Landesapothekenkammer mit einer Reform der Notdienste reagiert, die die Wege für Bürger in manchen Nächten weiter werden lässt. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar. Zumindest öffentlich gibt es darüber in Speyer mehr als ein halbes Jahr später kaum Beschwerden. Das könnte dafür sprechen: Die Menschen finden pragmatische Lösungen. Und dafür, dass die die Stadt mit zwölf Apotheken nach wie vor eine sehr gute Abdeckung hat – Menschen, die auf dem Land wohnen, haben es mitunter deutlich weiter zur nächsten Notdienst-Apotheke. Die Aufgabe, weitere Apothekenschließungen zu verhindern, bleibt wichtig.