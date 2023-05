Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Thema Impfen gewinnt in den Apotheken an Bedeutung. Der Schutz gegen Corona hat im vergangenen Jahr den Anfang gemacht, in diesem Jahr dürfen Pharmazien auf breiter Front auch gegen Influenza impfen – wenn die Inhaber das wollen. In Speyer ergibt sich dabei noch ein uneinheitliches Bild.

Mit dem Herbst beginnt die Grippesaison. Wer sich jetzt gegen Influenza impfen lassen möchte, kann das nicht nur wie in früheren Jahren bei seinem Hausarzt tun, sondern seit Oktober auch in der