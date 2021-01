5430 Euro übergaben Speyerer Apotheker am Montag an Kulturbürgermeisterin Monika Kabs und Kulturfachbereichsleiter Matthias Nowack für das Hilfsprogramm Speyer.Kultur.Support. Die Apotheken sammelten dieses Geld als Spenden bei der Ausgabe der FFP2-Masken vor Weihnachten, die kostenlos an über 60-Jährige verteilt wurden. Die Apotheker haben dann den eingegangenen Betrag verdoppelt. Es gab viele kleine Spendenbeträge, aber auch eine Einzelspende in Höhe von 100 Euro, berichtete Apotheker Alexander Hengst.

Die Summe stockt die über 100.000 Euro auf, die für Speyer.Kultur.Support schon aufgebracht wurden. Mit ihnen werden ebenso die Soforthilfe für freischaffende Künstler finanziert wie die städtischen Kulturprojekte, die der Szene vor Ort Auftrittsmöglichkeiten geben sollen. 31 Künstler haben bis jetzt im zweiten Lockdown seit November die Soforthilfe beantragt - und erhalten.

Die Stadt arbeitet auch weiter an Kulturveranstaltungen. Der aktuellen Lage wegen müssen einige, die für Februar geplant waren, auf die folgenden Monate verschoben werden, zum Beispiel ein Klassik-Festival.