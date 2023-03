In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter versucht, in eine Apotheke in der Lessingstraße einzubrechen – erfolglos, wie die Polizei mitteilt. Gegen 2.45 Uhr sollen die Täter ein Hebelwerkzeug benutzt haben, seien dabei aber an der Eingangstür gescheitert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war der Polizei am Freitag noch unbekannt. Die Beamten suchen zwei Männer als Zeugen, die sich mit einer großen Einkaufstüte in Tatortnähe aufgehalten hatten und bittet diese, sich zu melden. Auch andere Personen, die Hinweise geben können, sind dazu angehalten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.