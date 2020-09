Das Durchkommen auf dem Gehweg vor der Sonnen-Apotheke in der Maximilianstraße ist derzeit eingeschränkt – weil die Apotheke investiert. „Wir haben die Genehmigung dafür erhalten, das Pflaster an unserem Zugang anzuheben und die bisherige Stufe zu beseitigen. Das dient der Barrierefreiheit“, so Inhaber Wolfgang Eiberger auf Anfrage. Er investiere rund 15.000 Euro. An anderen Geschäften der Fußgängerzone gebe es schon solche kundenfreundlichen Lösungen. Er habe den Umbau in der Vergangenheit bereits beantragt gehabt und abgelehnt bekommen; diesmal habe die Stadt aber zugestimmt.

„Ich bin dem Denkmalschutz sehr dankbar“, so Eiberger, dessen Gebäudesubstanz zum Teil frühklassizistisch ist. Gerade Apotheken seien auf einen barrierefreien Zugang angewiesen. Die Pflasterarbeiten seien bis Samstag angesetzt; danach müsse aber noch 14 Tage abgesperrt bleiben, damit der Untergrund aushärten kann. Der schmalere der beiden Zugänge zum Geschäft bleibe geöffnet.