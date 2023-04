Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Team der Speyerer Easy-Apotheke impft seit mehr als zwei Wochen gegen das Coronavirus. Damit ist die Apotheke in der Auestraße die erste und bislang einzige in der Stadt, die in die Impfkampagne eingestiegen ist.

Schon seit Mitte Januar dürfen Apotheken Impfwillige gegen das Coronavirus immunisieren – theoretisch. In der Praxis aber hatten sich die meisten Einrichtungen damit zunächst zurückgehalten,