Die Anzahl der Schnelltests auf das Coronavirus hat sich in Speyer in der vergangenen Woche nochmals deutlich erhöht. Alleine in den acht Zentren in Kooperation mit der Stadt waren es laut Verwaltungssprecherin Annika Siebert 11.769. In der Woche zuvor waren es 6734 gewesen, und das hatte schon fast eine Verdoppelung gegenüber der Woche zuvor mit 3681 bedeutet. Dass sich die positiven Testergebnisse nicht ebenfalls verdoppeln, deutet darauf hin, dass sich die Infektionslage entspannt. In der Kalenderwoche 19 waren es elf positive Ergebnisse, in der Kalenderwoche 20 waren es neun und bei den 11.769 Tests zwischen 24. und 30 Mai zwölf, wie Siebert mitteilt. Weitere Schnelltestzentren in Speyer sind in privater Hand. Ihre Ergebnisse werden nicht zentral gemeldet.