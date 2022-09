Die nächste Marke ist übersprungen: Für den Bereich der Stadt Speyer stehen jetzt mehr als 20.000 Infektionen mit dem Coronavirus in der Statistik.

31 neue Infektionen, über die am Montag informiert wurde, heben den Wert seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren auf 20.019. In der Realität dürfte es in dieser Zeit deutlich mehr Infizierte gegeben haben, aber längst nicht mehr alle Fälle werden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Montag mit 139,9 beziffert (zum Vergleich: Rhein-Pfalz-Kreis 205,5, Kreis Germersheim 257,4). „Die Fallzahlen sind steigend“, betont eine Sprecherin des Gesundheitsamtes mit Verweis auf die aktuelle bundes- und landesweite Entwicklung.

Der Stand an Todesfällen in Zusammenhang mit dem Virus in Speyer ist seit 2. September bei 124 angekommen. Der 123. Todesfall war zuvor am 22. August gemeldet worden.