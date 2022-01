Nur wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Wochenende vom Land für die Stadt Speyer gemeldet worden: zehn am Samstag, fünf am Sonntag. Die Sieben-Tages-Inzidenz, die am Freitag bei 779 gelegen hatte, sank damit auf 674. Unklar blieb am Wochenende, ob das den tatsächlichen Kenntnisstand des Gesundheitsamts abbildet oder ob es Verzögerungen bei der Meldung gab. Diese hatte Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Donnerstag beklagt: „Die Datenübertragung war in den letzten 14 Tagen nach meiner Wahrnehmung nicht immer aktuell.“ Insgesamt hat die Anzahl der Infizierten in Speyer seit 2020 am Sonntag mit 7004 die nächste Tausender-Marke übertroffen.