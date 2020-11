Fünf von acht am Freitag neuen Corona-Erkrankten in der Speyerer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) waren nicht isoliert, sondern in einem normalen Bewohnergebäude untergebracht. Seit Montag ist klar: In diesem ist es zu einem größeren Ausbruch des neuartigen Virus gekommen.

„Bei den Testungen der Mitbewohner waren nochmals 30 positiv“, informierte Eveline Dziendziol, Sprecherin der für den Betrieb zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes, auf Anfrage. Inzwischen seien alle isoliert. Schwere Symptome gebe es bislang nicht. In der AfA gelten zwar Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen und weitere Verhaltensregeln, aber teilweise werden Sanitärräume gemeinsam genutzt.

Gebäude abgesperrt

Auch in Hermeskeil, in einer weiteren AfA des Landes, hatte es zuletzt einen größeren Ausbruch gegeben. In der Speyerer AfA seien es in der Summe bisher 45 Corona-Fälle, erläutert Dziendziol. Betroffene Bewohnergebäude würden abgesperrt. „Das Sicherheitspersonal der Einrichtung wurde verstärkt und wird bei Bedarf von der Polizei unterstützt“, so die ADD.