61.465 Gäste haben bis Ende Mai in diesem Jahr bisher in den Speyerer Unterkünften übernachtet. Das geht aus der Beherbergungsstatistik des statistischen Landesamtes hervor. Insgesamt gab es demnach in den ersten fünf Monaten des Jahres demnach 107.027 Übernachtungen – leicht unter dem Vorjahresniveau von 113.284. Auch die Anzahl der Gäste bewegte sich im vergangenen Jahr auf ähnlichem Niveau, mit 63.847 waren es 2382 mehr. Der Monat mit den bisher meisten Domstadt-Übernachtungen war laut Statistik mit 27.827 der Mai. Zahlen für die in den vergangenen Jahren übernachtungsstarken Monate Juni und Juli gibt es 2024 noch nicht.