Eine kulturelle Institution hört in Speyer auf. Die Räume im Hohenfeld’schen Haus, in denen sich das Antiquariat Marsilius noch befindet, werden von der Stadt übernommen. Die Betreiber erinnern sich an die Anfänge, an ein einmaliges Projekt und wundern sich über merkwürdige Zeichnungen im Gästebuch.

Es ist das Ende einer Ära. Als solche kann man die Zeit des Antiquariats Marsilius in Speyer getrost bezeichnen. Fast 40 Jahre lang wurde es von Gabriele Hienzsch in der Domstadt