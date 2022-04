Mehrere Jahrzehnte zierte ein Anti-Kriegs-Graffito die Fassade des Hauses in der Gilgenstraße 16. Bis ein Unbekannter ihn vor ein paar Wochen in einer Nacht- und Nebel-Aktion überstrichen hatte. In sozialen Netzwerken wie Facebook hatte das unter Speyeren für Diskussionen gesorgt. Nun ist offenbar in einer weiteren Nacht- und Nebelaktion das Graffito mit dem ursprünglichen Text „Non al a guerre – sagt nein zu Krieg“ wieder aufgetaucht – in Farben, die auf einen Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine schließen lassen. Diese bunte Version hat Ähnlichkeiten mit dem gleichen Schriftzug, der seit einigen Wochen an einem Zaun in der Franz-Kirrmeier-Straße geschrieben steht. Die Kita St. Joseph, die in dem betroffenen Gebäude in der Gilgenstraße untergebracht ist, hat nach Angaben des stellvertretenden Einrichtungsleiters Robin Köpper nichts mit den Aktionen rund um das Graffito zu tun. Über den Ursprung des originalen Graffitos ist zuletzt viel spekuliert worden.