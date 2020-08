Speyer. Der Andrang der Reiserückkehrer bei der am Montag eröffneten Corona-Teststation in der Halle 101 in Speyer ist groß: Bis 10.30 Uhr am Montagvormittag lagen bereits 60 Terminanfragen vor. Das hat Caroline Diven, Geschäftsführerin des DRK Speyer, auf Anfrage mitgeteilt. Die Öffnungszeit der Station musste am Montag bis um 21 Uhr verlängert werden. Ursprünglich sollte sie nur bis 19 Uhr offen sein. Alle nach 10.30 Uhr eingegangenen Anrufe wurden daher an andere Teststationen verwiesen oder werden nach Möglichkeit am Mittwoch terminiert. Die kostenlose Testung ist nur innerhalb von 72 Stunden nach Einreise möglich. Die Stadt hat am Montag angekündigt, die Situation zu beobachten und gegebenenfalls die Öffnungszeiten der Test-Station auszuweiten. Bisher ist als Öffnungszeit Montag, Mittwoch und Freitag, 16 bis 19 Uhr vorgesehen.