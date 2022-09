Rund 14.000 Besucher beim Science-Fiction-Treffen am Samstag und Sonntag haben das Technik-Museum Speyer positiv überrascht. Das hat Konsequenzen.

Es war eine Rekordveranstaltung am Technik-Museum seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Jeweils rund 7000 Besucher wurden am Samstag und Sonntag gezählt, so Museumssprecherin Corinna Siegenthaler auf Anfrage. Sie hatte vorab vorsichtig mit 3000 bis 4000 am ganzen Wochenende kalkuliert, weil sich nach den Auflagen der Corona-Zeit noch nicht wieder die früheren Besucherzahlen eingestellt hatten. Das Science-Fiction-Festival stellte dabei eine Ausnahme dar: Beim letzten großen Treffen vor drei Jahren waren es ebenfalls rund 14.000 Besucher gewesen. In den Jahren danach hatte es nur kleinere Cosplay-Wochenenden ohne Vorführungen gegeben.

„Die Leute haben uns überrannt“, betont Siegenthaler. „Sie waren super drauf.“ Mit dem nicht erwarteten Ansturm seien längere Warteschlangen verbunden gewesen; daraus werde man für das nächste Jahr lernen und die Kapazitäten erhöhen, so die Museumssprecherin. Bis dahin solle ein E-Ticket-System im Kassenbereich umgesetzt sein. Damit kämen Kunden mit vorab erworbenen Tickets schneller hinein. Auch beim Catering und bei der Parkplatz-Einweisung werde „nachjustiert“. Nicht verändert werde die traditionelle Terminierung: letztes September-Wochenende.