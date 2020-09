Keine Live-Musik gab in diesem Jahr am zweiten Septemberwochenende am Speyerer Holzmarkt, denn das Altstadtfest musste ausfallen. Dafür machten Irish Pub Inside und Outside gemeinsame Sache. Garden of Delight (G.O.D.), Deutschlands wohl erfolgreichste Celtic Rock/Irish Folk Band, gastierte nach monatelanger Corona-Pause endlich wieder on stage im Speyerer Süden. Allerdings mußten die Musiker aufgrund der Coronabedingungen in wesentlich kleinerer Besetzung auftreten. Daher gab Sänger und Mastermind Mitch Young (rechts im Bild) ein Solo am Freitag im Irish Pub Outside und stellte dann am Samstag an gleicher Stelle mit Teufelsgeiger Dominik Roesch das brandneue Album „Once upon a time in Alabama“ der Gruppe vor. Die Besucher bekamen Celtic Rock, Irish Folk, Piratensongs, Country und eine atemberaubende Liveshow geboten. Weitere Infos unter http://www.gardenofdelight.de rg