Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat am Sonntag im Dom 45 Erwachsenen zwischen 19 und 77 Jahren die Firmung gespendet. Was bewegt die Gläubigen, die sich im Erwachsenenalter um dieses Sakrament der katholischen Kirche bemühen?

Die 43-jährige Silke Pölsterl ist in Speyer aufgewachsen. Sie ist evangelisch getauft, wurde evangelisch erzogen und konfirmiert – in der Christuskirche in Speyer-Nord. Ihr Ehemann jedoch ist katholisch. „Als ich geboren wurde, war es noch allgemein üblich, dass die Kinder in der Konfession der Mutter getauft und erzogen wurden“, erzählt sie. Die katholische Kirche war ihr jedoch nie fremd, sie ging auch gerne mit ihrem Mann in den katholischen Gottesdienst.

„Mich hat die katholische Liturgie immer angezogen, sie schien mir schöner, feierlicher als der evangelische Gottesdienst“, meint sie. „Aber so richtig los ging es, als unsere zehnjährige Tochter sich auf die Erstkommunion vorbereitete. Ich habe mit ihr zusammen gelernt und mit viel Freude diese Zeit durchlebt, und da kam mir der Gedanke: Warum nicht ernst machen und in die katholische Kirche eintreten?“ So sei sie in diesem Sommer konvertiert. Das geschah in einer kleinen, privaten Feier in der Unterkirche vor dem Sonntagsgottesdienst, und jetzt gehöre sie zur Pfarrei Heilige Edith Stein in Ludwigshafen. „Meine Firmung nun war die logische Folge dieses Schritts“, sagt Pölsterl.

Nach dem Umzug vergessen

Friedrich Bollmann, Jahrgang 1958, lebt seit Langem in Rödersheim (Rhein-Pfalz-Kreis), kommt aber ursprünglich aus dem Münsterland. Er ist katholisch getauft und erzogen. „Dass ich nicht gefirmt wurde, hat eine ganz einfache Ursache. Bei uns zu Hause kam die Firmung bald nach der Erstkommunion, meist mit zehn Jahren. Genau in dem betreffenden Alter sind wir innerhalb des gleichen Ortes von einem Ende ans andere gezogen und haben damit auch die Pfarrei gewechselt. In der neuen Pfarrei war die Firmung gerade gelaufen, in der alten sollte es gerade losgehen mit den Firmvorbereitungen.“ So wurde es dann vergessen ...

Später sei er wegen der Missbrauchsfälle und dem Umgang damit aus der Kirche ausgetreten, so Bollmann. „Ungläubig wurde ich damit nicht, es war nur die Institution, mit der ich Probleme hatte“, berichtet er. Später habe er aber „so viele aufrechte und anständige katholische Christen kennengelernt, dass ich wieder Freude am katholisch sein bekam“. Der Wiedereintritt und nun auch die nachgeholte Firmung waren die Folge.

Feierlicher Rahmen trotz Corona-Auflagen

In seiner Predigt ging Bischof Wiesemann auf das Evangelium von den klugen und törichten Jungfrauen ein: „Was mag das für ein Öl gewesen sein, das man nicht kaufen kann und ohne das man nicht in den Saal kommt? Dieses Öl steht für die innere Lebenskraft, mit der ich selber innerlich lebendig und stark bleibe“, erklärte der Bischof. Das Öl, das die Flamme des tiefsten Vertrauens zu Gott nähre, nenne man auch Glauben. „Mit der Firmung will Gott diesen Glauben besiegeln, Mut und Stärke geben für das Einstehen für die Wahrheit“, so Bischof Wiesemann. Musikalisch wurde der Gottesdienst von den Frauenstimmen des Domchors unter Leitung von Markus Melchiori gestaltet.