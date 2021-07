Auf einen Betrugsversuch am Telefon nicht hereingefallen ist am Dienstag eine 93-Jährige aus Speyer. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 12 Uhr eine Frau an, die sich als Tochter der Seniorin ausgab und nach Geld für die Klärung eines Unfalls fragte. Die 93-Jährige fragte daraufhin mehrmals nach dem Namen der Frau, woraufhin die Betrügerin das Gespräch beendete. Die Polizei weist darauf hin, bei solchen als „Enkeltrick“ bekannten Maschen immer kritisch zu bleiben. „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen“, so die Beamten. Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen sollten nie mitgeteilt werden.