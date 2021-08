In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Kunden bei den Stadtwerken Speyer (SWS) angerufen und mitgeteilt, dass sie von der Nummer 030 255583519 angeblich von den SWS angerufen wurden und aufgefordert worden seien, neue Verträge abzuschließen und ihre Bankdaten zu nennen. Die Stadtwerke betonen, damit nichts zu tun zu haben und warnen ihre Kunden.

Die Stadtwerke Speyer betonen in einer Pressemitteilung, dass diese Anrufe nicht von SWS-Mitarbeitern kämen. Diese wendeten sich nur bei Rückfragen an die Kunden, und dann sei eine Speyerer Nummer im Display angezeigt. Weiter stellt der Kommunalversorger klar, dass er weder Kooperation mit anderen Energiehändlern habe noch Verträge/Tarifwechsel am Telefon anbieten beziehungsweise Zähler und Bankdaten abfrage.

Die SWS raten deshalb, generell keine persönlichen Daten, Zählerstände, Energieverbräuche oder Bankverbindungen weiterzugeben. Wer unerwünscht kontaktiert werde, sollte Name, Firma und Telefonnummer des Anrufenden notieren. Sofern genaue Angaben zu den mutmaßlichen Betrügern gemacht werden könnten, sei es möglich, gemeinsam juristische Schritte einzuleiten.

Erfolgreich gerichtlich vorgegangen

Gegen einige Wettbewerber hätten die SWS mit Unterstützung engagierter Kunden bereits erfolgreich gerichtlich vorgehen können, worauf die unseriösen Aktivitäten per Gerichtsbeschluss untersagt wurden, teilen die SWS weiter mit. Wer Hilfe beziehungsweise Unterstützung benötige, kann sich unter Telefon 06232 625-1110 oder unter E-Mail vertrieb@stadtwerke-speyer.de an die SWS wenden.