Wenn ab Dezember 2023 in Speyer der neue Stadtbusverkehr fährt, soll er durch ein erweitertes Angebot des heutigen „Anruf-Sammel-Taxis“ (AST) ergänzt werden. Das haben Bau- und Verkehrsausschuss dem Stadtrat für dessen Sitzung Ende April empfohlen.

Heute wird das AST von örtlichen Taxibetrieben in Zeiten bereitgestellt, in denen keine Busse fahren. Künftig soll es einen erweiterten Fahrplan geben. Vom „Früh-AST“ solle von 4 bis 6 Uhr unter anderem das Industriegebiet Süd erreicht werden. Ein „Abend-AST“ könnte Fahrgäste auf Abruf in Stadtgebiete ohne Bushaltestellen bringen und ein „Nacht-AST“ Nachtschwärmer von Samstag bis Montag heimfahren.

Bislang geringe Kosten

Gutachter Mathias Schmechtig bezeichnete die heutigen AST-Kosten von 40.000 Euro für 5900 Fahrgäste im Jahr als gering. Künftig könnten es an die 200.000 Euro werden, diese wären aber angemessen. Es gab in der Ausschusssitzung auch Stimmen, die ein noch weitergehendes Angebot machen wollten – Zubringer ohne Fahrplan, jeweils auf individuellen Abruf. Das könnte laut Schmechtig aber Kosten im Millionenbereich mit sich bringen. Diese seien nicht erforderlich, da der reguläre Busverkehr schon eine „immense Angebots- und Leistungsausweitung“ erfahre.

Linke und Grüne erinnerten an die Forderung, zusätzlich ein „Frauen-Nacht-Taxi“ einzuführen.