Die Stadt hat ihre Pläne für das neue Anruf-Sammel-Taxi (AST) ab Dezember 2023 vorgestellt. Mit dem AST sind Fahrten zu ÖPNV-Tarifen möglich, wenn keine Busse mehr verkehren. Um die zehnjährige Konzession sollen sich demnach Taxi- oder Mietwagenunternehmen bewerben können. Im Vergleich zu heute soll eine neue Haltestelle am Jugendzentrum „Fifties“ bei der Walderholung hinzukommen, berichtete der städtische Mitarbeiter Matthias Schwarz. Die Buchungsmöglichkeiten sollen erweitert werden und nicht mehr nur Anrufe, sondern auch App-Buchungen möglich sein.

Die Fahrpreise sollen zum ersten Mal seit 2014 steigen: von 2,25 auf 2,40 Euro für Erwachsene und von 1,10 auf 1,60 Euro für Kinder. Die Stadt rechnet mit jährlichen Kosten von bis zu 200.000 Euro. Axel Wilke (CDU) kritisierte, dass nicht zu 100 Prozent Elektrofahrzeuge gefordert werden. Johannes Jaberg (Grüne) sah in der Preiserhöhung ein falsches Signal. Zustimmung für die weitere Planung gab es im Bauausschuss dennoch. Verkehrsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) kündigte an, dass es zusätzlich ein Nachttaxi für Frauen und Mädchen geben soll. Kosten dafür würden im Haushalt 2024 vorgesehen. Das Pilotprojekt werde zunächst nicht das Umland umfassen. Klar sei, dass die Fahrten nicht an festen Haltestellen enden, sondern „von Haustür zur Veranstaltungstür“ gehen sollten.