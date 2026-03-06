Annett Gröschner las aus ihrem Roman „Schwebende Lasten“ bei Speyer.Lit im Alten Stadtsaal.

Annett Gröschner ist Autorin, Lyrikerin, Sprachwissenschaftlerin, Historikerin und Magdeburgerin. Ihre Zugehörigkeit zur Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts kann und will sie im Roman nicht verbergen. Für die Zuhörer wird die Lesung zur Zeitreise und zum Städtetrip mit einer Einheimischen.

„Vorsicht vor schwebenden Lasten“: Diese Hinweisschilder seien ihr in Magdeburg ständig und überall begegnet, berichtet Gröschner von Erfahrungen, die sie auch als Kranfahrerin gemacht hat. Diesen Beruf hat Hanna Krause, ihre Protagonistin bis zu ihrer Verrentung ausgeübt. 1913 geboren hat sie beide Weltkriege, die DDR-Diktatur, den Systemwechsel und ein Leben als Frau und Mutter erlebt.

Gleichmäßig liest die Autorin den Prolog und danach aus Kapitel vier. Sie erzählt von Hannas Ehe mit Karl, der, weil er kein Flaschenbier vertrage, regelmäßig in die Kneipe gehe, von ihrer sechsten Schwangerschaft, von ihrem Geburtstag am 3. September 1938, den Hanna mit Übelkeit verbringt. Geld für die Engelmacherin ist nicht da. Hanna wird mit 25 Jahren wieder Mutter.

Aus zwei Büchern eines gemacht

Sie habe sich vorgenommen, zwei Romane zu schreiben, sagt Gröschner: „Einen Mutter- und einen Vater-Roman“. Drei Bücher sind es bisher geworden, das vierte erscheint im nächsten Jahr. Mit „Schwebende Lasten“ habe sie aus ursprünglich zwei Büchern eines gemacht.

Auf ihrem Shirt ist das Gemälde „Vase mit Blumen“ von Ambrosius Boesschart gedruckt. Damit das Publikum es sehen kann, steht Gröschner vom Stuhl auf, verlässt ihren Lese-Platz auf der Guckkasten-Bühne im Alten Stadtsaal, kehrt zurück, um weiter aus dem Anemonen-Kapitel zu lesen. Jedes Kapitel ihres Buches trägt einen Blumennamen im Titel, weil Blumen für Hanna eine große Rolle spielen. Fast eine so große wie ihre Kinder, von denen zwei sterben, wie ihre „halbe Schwester“ mit den Kindern Siegfried, Hagen und Euphenia. „Kindernamen wie ein Endsieg“, liest Gröschner. Den eigenen Blumenladen muss sie 1939 aufgeben. „Keine Zeit für Blumen“, erklärt Gröschner, warum Hannas kleines Glück dem Nationalsozialismus zum Opfer fällt.

Komik und Tragik

Komik und Tragik liegen in „Schwebende Lasten“ dicht beieinander im Frauenleben des 20. Jahrhunderts. Hanna liest trotz Leseschwäche Thomas Mann, geht ins Museum und doch immer wieder zurück in das Leben in Magdeburg, das für sie bestimmt ist. Die Autorin rückt den Zuhörern auch im großen Saal des Alten Stadtsaals immer näher, so wichtig ist die Geschichte von Hanna, zu dicht, um sich abzuwenden. Mit „Schwebende Lasten“ hat Gröschner ein Frauenschicksal mit einem ihrer Meinung nach schrecklichen Jahrhundert untrennbar verwoben.