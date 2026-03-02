„Schwebende Lasten“ trägt die Berliner Autorin Annett Gröschner bei Speyer.Lit. Ellen Korelus-Bruder hat mit ihr über eine Jahrhundertgeschichte gesprochen.

Frau Gröschner, Ihre Protagonistin hat Kriege, Diktaturen und Systemwechsel erlebt und überlebt. Was war der Ursprung des Buches?

Es ist eine lange Geschichte, deren Ursprünge schon in den späten 1980-er Jahren liegen. Damals habe ich noch Lyrik geschrieben, wollte aber auf lange Sicht Romane schreiben. Mich hat diese Generation meiner Großmütter interessiert, vor allem die Frauen, deren Geschichten nie im Focus der Literatur lagen. Schon damals habe ich mir viel aufgeschrieben.

Sie sind in der zweiten Hälfte des 20, Jahrhunderts zur Welt gekommen, Ihr Buch umfasst das ganze. Was hat sie gerade an dieser Zeit fasziniert?

Diese Zeit hat mich immer beschäftigt, fasziniert weniger, dafür war sie zu grausam. Grausamkeit fasziniert mich nicht. Viele Probleme meiner Generation und derer danach begründen sich in den Lebensläufen jener, die aus Hanna Krauses Generation waren, die einen furchtbaren Weltkrieg und die Vernichtung von Millionen Menschen angezettelt oder zumindest nicht verhindert und danach darüber geschwiegen hat.

Was hat der Roman mit Ihrer Herkunft Magdeburg zu tun?

Ich kenne Magdeburg sehr gut, also lag es nahe, den Roman dort spielen zu lassen, zumal mich Städte immer interessiert haben, die auf den ersten Blick wenig attraktiv erscheinen. In ihnen gibt es die besten Geschichten. Ich hatte auch immer ein Faible für die Schwerindustrie in ihrer Ambivalenz.

Sind es die Frauen aus dem Osten, denen Sie durch Hanna ein Denkmal setzen wollten?

Ich wollte über Frauen erzählen, die in einer Zeit leben, die permanent Entscheidungen von ihnen fordert, ob sie Widerstand leisten oder aus Angst oder Überzeugung alles mitmachen. Da geht es mitunter auch um Leben und Tod. Sie müssen immer für ihre Familie mitentscheiden, weil jede dieser Entscheidungen an ihnen hängt. Dass sie aus dem Osten sind, ist eher Zufall, sie konnten es sich nicht aussuchen. Und in dieser Generation, die ich beschreibe, ist es weniger als die Hälfte des Lebens, die sie im Osten verbringen. Die Zeit davor betrifft ja alle, ob sie nun aus Hamburg, München, dem Ruhrgebiet oder Magdeburg sind. Fremd ist wahrscheinlich auch eher das Milieu, aus dem sie kommt. Arbeiterinnen sind nicht gerade bevorzugte Protagonistinnen der bundesdeutschen Literatur.

Sie haben jedes Kapitel einer Blume gewidmet. Warum?

Das hat zum einen etwas mit meiner Heldin Hanna Krause zu tun, für die Blumen Lebensinhalt sind. Zum anderen hat es strukturelle Gründe. Alle Blumen zusammen ergeben ein Gemälde von 1618. „Blumenvase in einer Fensternische“ von Ambrosius Bosschaert, das im Roman eine entscheidende Rolle spielt. Aber ich will nicht zu viel darüber verraten.

Ist „Schwebende Lasten“ ausschließlich ein Frauenbuch?

Ich habe etwas gegen diese Kategorisierungen von Büchern nach Geschlecht. Frauenbuch impliziert ja immer, dass es Männer nicht lesen müssen, dass es „Gedöns“ ist. Andersherum wird wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Bücher mit männlichen Hauptfiguren von allen gelesen werden. Wir brauchen viel mehr Bücher mit arbeiterlichen Protagonistinnen. Es gibt da jede Menge zu erzählen.

Waren Sie schon in Speyer?

Ja, vor 13 Jahren, als ich ein Stipendium in Edenkoben hatte. Ich mag den Dom sehr.

Gibt es bald wieder mehr Literatur von Ihnen?

Im nächsten Jahr kommt der Roman „Frauenruheraum“, in dem die Töchter und eine Enkelin von Hanna Krause sprechen.

Zur Person

Annett Gröschner, geboren 1964 in Magdeburg, hat in Ostberlin Germanistik studiert. Seit 1997 ist sie freiberufliche Schriftstellerin und Journalistin. Vor 40 Jahren ist sie nach Berlin gezogen. Im Mai vergangenen Jahres war Gröschner Mainzer Stadtschreiberin.

Termin

Lesung am Mittwoch, 5. März 19.30 Uhr im Alten Stadtsaal, Rathausinnenhof, Speyer, Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 0623225675.