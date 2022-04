Maskenpflicht: Schreien

Was war das für ein Start in die Karwoche, liebe Leserinnen und Leser! Schon auf dem Weg zur Arbeit in die Speyerer Lokalredaktion der RHEINPFALZ war das Geschrei groß – und das leider wortwörtlich. In der S3 Richtung Domstadt war zunächst noch alles ruhig. Doch irgendwo kurz nach dem Bahnhof in Limburgerhof ging es dann los: Ein Mann, schätzungsweise Anfang 50, stritt lauthals mit einem vermutlich Anfang 20-Jährigen über die in Bussen und Bahnen immer noch geltende Maskenpflicht.Jetzt muss man dazu sagen: Keiner der beiden hatte eine Maske auf, was bei den restlichen Fahrgästen, die unter ihren FFP2-Masken schwitzten und durch die beschlagenen Brillen kaum noch etwas sahen (so geht es zumindest mir immer), schon Missmut auslöste. Der Ältere schien aber darauf zu bestehen, dass der Jüngere sich an die Maskenpflicht hält, die für ihn laut seiner Aussage offenbar nicht gilt. „Ich habe eine Befreiung von der Maskenpflicht“, entgegnete er dem Jüngeren und verlangte erneut, dass dieser zum Schutz aller anderen Fahrgäste eine Maske aufsetzt. Es folgten Beleidigungen, die hier keinen Platz haben und die definitiv unter die Kategorie „Bodyshaming“ fallen. „Ernähr’ dich halt gesund, dann musst du auch keine Angst vor Corona haben“, entgegnete der Jüngere völlig überzeugt von dem, was er da sagte.

Die Stimmung war, gelinde gesagt, mehr als aufgeheizt. Da schien sich Frust von mindestens zwei Jahren angestaut zu haben, dem nun endlich Luft gemacht werden konnte. Die Diskussion endete abrupt im nächsten Bahnhof, als der Jüngere, noch immer ohne Maske aber mit wilden Gesten und ausfallenden Worten, schließlich ausstieg. Und das alles so kurz vor dem Osterfest, dass doch eigentlich ein Fest der Lebensbejahung und des Pazifismus ist. Vielleicht brauchen wir Ostern jetzt dringender denn je.

Kalorien: Schlemmen

Zum Glück lief der Rest der Woche da deutlich ruhiger ab, liebe Leserinnen und Leser. Und genau so, wie ich es am liebsten mag: mit sehr gutem Essen. Das Schöne an meinem Beruf ist nämlich, ständig Neues entdecken zu können. Als Journalistin kann ich hinter verschlossene Türen blicken und dort hinkommen, wo ich es sonst nicht könnte. Und ich kann über die Themen schreiben, die auch mich interessieren – womit wir wieder bei gutem Essen und meinem Termin im Speyerer Restaurant „Clyne“ wären. Dorthin habe ich mich nämlich im Sinne der Berichterstattung quasi selbst eingeladen, um für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zusammen mit dem Ehepaar Lindhammer ein Drei-Gänge-Menü zu verschriftlichen, dass Sie ihren Lieben an den Osterfeiertagen servieren können. Falls Sie die Rezepte nachkochen, schicken Sie doch gerne mal ein paar Fotos in die Lokalredaktion. Ich bin schon ganz gespannt, ob es Ihnen schmeckt. Zurück aber zu meiner Woche: Als gute Journalistin kann ich Ihnen natürlich nichts anpreisen, was ich nicht selbst probiert habe. Das versteht sich von selbst. Also habe ich mich quasi als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt. Nicht, dass das beim „Clyne“ überhaupt nötig wäre. Aber sicher ist sicher.

Vor allem das Erdbeer-Tiramisu mit Orangenlikör und Kakaonibs musste vorab verkostet werden. Und was soll ich sagen? Es war der leckerste Termin diese Woche. Und sowas von nicht im Einklang mit der Fastenzeit. Was wir nicht alles für Sie tun, liebe Leserinnen und Leser ...

Domorgel: Saufen

Ein letztes Oster-Thema muss ich in dieser Woche auch noch ansprechen, sonst komme ich erst wieder 2023 dazu. Haben Sie schon einmal von sogenannten Easter Eggs gehört? Diese „Ostereier“ haben allerdings nichts mit den bevorstehenden Festtagen zu tun. Als Easter Egg bezeichnet man im Allgemeinen eine versteckte Besonderheit, die es vor allem bei Computerspielen gibt. Zum Beispiel als geheimes Level. Eigentlich sind diese „Ostereier“ aber schon viel älter.Und damit Sie an der Tafel mit ihrer Familie mit unnützem Wissen punkten können, verrate ich Ihnen hier nun meine Lieblings-Easter-Eggs: Die gibt es nämlich sogar an Domorgeln. Das Verrückteste kann man im Kölner Dom sehen. Zieht der Organist dort nämlich am Registerzug „Loss Jonn“ – was so viel wie „Jetzt mach mal“ heißt – schwingt aus der Orgel eine kleine Holzfigur heraus, und die Melodie „Mer lasse de Dom in Kölle“ ertönt. Auch gut: In der katholischen Kirche St. Martin in Lorch im Ostalbkreis gibt es das Register „Riesling-2-fach“. Zieht der Organist daran, öffnet sich eine Klappe und zwei Flaschen Riesling kommen zum Vorschein. Das wäre doch sicherlich auch etwas für unseren Dom hier in Speyer, oder?

Bleiben Sie gesund und genießen Sie das gute Essen an den Feiertage, wünschtAnne Lenhardt